وفاة رئيس بلدية غار الملح متأثرا بإصابته بكورونا

توفي صباح اليوم الأربعاء، 11 نوفمبر 2020، رئيس بلدية غار الملح مصطفى بوبكر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بإحدى المصحات الخاصة.

وعُرف الفقيد بدماثة أخلاقه وتفانيه في عمله، وقد تنازل لدى تسلمه رئاسة البلدية عن امتياز السيارة وحصص الوقود الخاصة به و اختار الحد الأدنى من المنح المخولة له لفائدة ميزانية بلدية غار الملح.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

وإنا لله وإنا إليه راجعون

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