وفاة رضيع ثانٍ بفيروس كورونا

أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة زيد العنز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس « كورونا » في ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الماضية من بينهم رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر.

وأضاف المتحدث بأن التقصي بشأن وفاة الرضيع يتواصل للنظر في إمكانية حمله لعاهات ساهمت في ضعف مناعته ووفاته والتقصي حول فيروس « كورونا » في محيطه العائلي للبحث في مصدر العدوى التي أصابته.

يذكر أنها حالة الوفاة الثانية في صفوف الرضع بفيروس كورونا وذلك بعد وفاة رضيع لم يتجاوز الشهرين من العمر وكان يحمل صعوبة في التنفس منذ الولادة، تلقى العدوى بالفيروس من أمه.

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