وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين

اخر تحديث : 15/06/2022

سعيد يعود زوجة توفيق شرف الدين

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي في تصريح للإذاعة الوطنية صباح اليوم الأربعاء، وفاة زوجة وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين، نتيجة مخلفات إصابتها في حادثة اختناق بالغاز المنزلي.

وكانت زوجة وزير الداخلية الفقيدة قد تعرضت يوم 16 ماي المنقضي، لـ حروق متفرقة جراء انفجار جدّ بالمسكن الوظيفي لوزير الدّاخليّة بتونس العاصمة نتيجة وجود تسرّب جزئي للغاز به.

رحم الله الفقيدة ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.


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