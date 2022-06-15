وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي في تصريح للإذاعة الوطنية صباح اليوم الأربعاء، وفاة زوجة وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين، نتيجة مخلفات إصابتها في حادثة اختناق بالغاز المنزلي.

وكانت زوجة وزير الداخلية الفقيدة قد تعرضت يوم 16 ماي المنقضي، لـ حروق متفرقة جراء انفجار جدّ بالمسكن الوظيفي لوزير الدّاخليّة بتونس العاصمة نتيجة وجود تسرّب جزئي للغاز به.

رحم الله الفقيدة ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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