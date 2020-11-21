وفاة سجين مودع بسجن المنستير: هيئة السجون والإصلاح تُوضّح

أكدت الهيئة العامة للسجون و الإصلاح في بلاغ توضيحي أصدرته مساء اليوم السبت، أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2020 تعرض سجين مودع بسجن المنستير يبلغ من العمر 21 سنة لوعكة صحية مفاجأة تم عرضه على طبيب السجن الذي أذن بإخراجه إلى المستشفى أين تم إيداعه في اليوم نفسه بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير و قد تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وفق نص البلاغ.

وأشارت هيئة السجون إلى أنه بتاريخ 19 نوفمبر 2020 توفي السجين بالمستشفى المذكور، مؤكدة أن النيابة العمومية بالمنستير أذنت بفتح بحث تحقيقي وعرض جثته على الطب الشرعي للتشريح و تحديد أسباب الوفاة.

كما تولت التفقدية العامة للسجون و الإصلاح بدورها بفتح بحث اداري في الغرض، حسب بلاغ هيئة السجون والإصلاح.

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