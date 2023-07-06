وفاة شاب بطلق ناري في سبيطلة: الداخلية تُعلن فتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليّات

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها مساء الأربعاء، أنهُ أثناء مُحاولة الوحدات الأمنيّة بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين ظهر أمس 05 جويلية 2023 القبض على أحد الأشخاص المفتش عنهُ بناءً على تعليمات من النيابة العمُوميّة، عمدت مجمُوعة من الأنفار إلى التصدّي للدّوريّة الأمنيّة باستعمال بنادق الصّيد والحجارة، وقد سُجّل في وقت لاحق إعلام إدارة المستشفى الجهوي بالقصرين عن وفاة أحد المواطنين بطلق ناري وإصابة آخر بالرش، وقد تعهّدت النيابة العمُوميّة بالموضوع وفتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليّات.

وأكدت الوزارة أن الوضع الأمني بالجهة يتسمُ حاليّا بالاستقرار.

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