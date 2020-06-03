وفاة شاب تونسي على يد ليبي رميا بالرصاص

اخر تحديث : 03/06/2020

وفاة كهل

أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، عن وفاة شاب أصيل ولاية سيدي بوزيد رميا بالرصاص على يد ليبي كان تحت تأثير المخدرات.
ووفقا لما أكده عبد الكبير فإن الشاب كان يُقيم صحبة والدته منذ سنة بمدينة الرجبان في الجبل الغربي (جبل نفوسة) الواقعة جنوب غرب طرابلس وتبعد عن العاصمة الليبية حوالي 162 كيلو متر.

وقال عبد الكبير إن عودة الجثمان ستكون بعد إتمام كل الإجراءات.


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