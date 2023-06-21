وفاة شخصين و إصابة 34 مسافرا في انقلاب قطار بمساكن

جدّ اليوم الأربعاء 21 جوان 2023، على السّاعة منتصف الليل و20 دق حادث انقلاب قاطرة وجنوح 3 عربات للقطار الليلي المتجه من تونس نحو قابس وذلك بمدخل محطة مساكن أسفر عن وفاة سائق القطار ومسافر وإصابة 34 مسافرا تم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفيات مساكن وسهلول وفرحات حشاد بسوسة وقد غادر منهم 28 المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات الأولية وبقي 6 منهم لاتمام الفحوصات وجميعهم في حالة صحية لا تدعو للقلق.

وأعربت الشركة عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم وما خلّفه من خسائر بشريّة، معربة عن أعمق مشاعر المواساة لعائلتي الضّحيتين، معلنة أنّها قد بادرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات تباعا.

هذا وقد سخرت الشركة حافلات لنقل المسافرين حتى يتمكنوا من مواصلة السفرة نحو كل من الجم وصفاقس وقابس.

كلمات البحث :قطار;مساكن;وفاة