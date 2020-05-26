وفاة شخص سادس بسبب تناوله القوارص

فارق شخص سادس ممّن تسمّموا جراء تناول « القوارص » الممزوج بنسبة مرتفعة من كحول « الميثانول » السام صباح اليوم الثلاثاء، الحياة بقسم الإنعاش الطبي في مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
يُشار إلى أن 32 شخصا تسمّموا بسبب تناولهم أوّل أمس الأحد نوعا من العطور معروف بإسم » القوارص » تحتوي على نسبة مرتفعة من كحول »الميثانول » السام وذلك خلال جلسة خمرية في حاجب العيون من ولاية القيروان.
جدير بالذكر بأن 5 أشخاص من بينهم 3 أشقاء توفوا ليلة البارحة في منطقة الأبيض بجلمة في ولاية سيدي بوزيد وقد تم القبض على زوجين عمدا إلى صنع هذه المادة.
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