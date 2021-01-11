وفاة شخص كل 25 دقيقة بفيروس كورونا

أعلن رئيس وحدة كوفيد – 19 في مستشفى شارل نيكول هشام عوينة في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الاثنين، أنه يتم حاليا تسجيل حالة وفاة كل 25 دقيقة بفيروس كورونا، معتبرا أن عدد الوفيات عالٍ جدا .

وشدد عوينة على خطورة الوضع، متوقعا أن يزيد عدد المصابين نظرا لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، داعيا كافة المواطنين الذين يتنقلون في وسائل النقل العمومية إلى ارتداء الكمامة وغسل اليدين بانتظام في انتظار وصول اللقاح.

واعتبر المتحدث بأنه من الضروري تشديد الإجراءات الصارمة الخاصة بفئة معينة وهم كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

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