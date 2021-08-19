وفاة شقيقة أحد الإعلاميين بعد تلقيها التلقيح: دغفوس يُوضّح

أعلن الدكتور رياض دغفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الخميس، أنه تم تسجيل أكثر من 1600 حالة لها انعكاسات سلبية من اللقاح، منها الحرارة والتعب وأوجاع المفاصل مع تسجيل بعض الحالات الخطيرة التي تعافت بعد ذلك.

وكشف دغفوس بأن وفاة شقيقة أحد الإعلاميين مؤخرا بعد تقليها اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لا علاقة له بالتلقيح وله علاقة مباشرة بالهبوط الحاد للبوتاسيوم لديها.

وبين المتحدث بأن المتوفاة كانت تعالج من مرض منذ 6 أشهر في مستشفى بالعاصمة وتدهورت صحتها خلال الشهرين الماضيين نظرا لنقص البوتاسيوم لديها، مرجحا أن يكون ذلك سبب إصابتها بشلل كامل.

وقال دغفوس إنّ المتوفاة تلقت الجرعة الأولى من تلقيح فايزر يوم 11 أوت في باردو، ولم تشكو من أعراض حينها، لكن تواصل انخفاض البوتاسيوم لديها أدى إلى توقف قلبها ووفاتها.

كلمات البحث :الإعلاميين;تلقيح;وفاة