وفاة صيدلي جراء إصابته بفيروس كورونا

توفي اليوم الأربعاء، « عبد الرؤوف بن حمودة » الصيدلي بالمدينة الجديدة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وهو يؤدي واجبه المهني.
وتقدّم وزير الصحة فوزي مهدي باسمه ونيابة عن الأسرة الصحية الوطنية في بيان نعي، إلى عائلة الفقيد وإلى كافة أفراد سلك الصيادلة التونسيين بالقطاع العمومي والخاص بالتعازي والمواساة، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه وزملاءه وأصدقاءه جميل الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
كلمات البحث :صيدلي;كورونا;وفاة
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