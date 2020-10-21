وفاة صيدلي جراء إصابته بفيروس كورونا

توفي اليوم الأربعاء، « عبد الرؤوف بن حمودة » الصيدلي بالمدينة الجديدة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وهو يؤدي واجبه المهني.

وتقدّم وزير الصحة فوزي مهدي باسمه ونيابة عن الأسرة الصحية الوطنية في بيان نعي، إلى عائلة الفقيد وإلى كافة أفراد سلك الصيادلة التونسيين بالقطاع العمومي والخاص بالتعازي والمواساة، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه وزملاءه وأصدقاءه جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

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