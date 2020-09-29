وفاة طبيب التخدير والإنعاش هيثم شمشيق إثر إصابته بكورونا

اخر تحديث : 29/09/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

هيثم شمشيق

فقدت تونس اليوم الثلاثاء، أحد أبرز إطاراتها الطبية الدكتور هيثم شمشيق الأخصائي في طب التخدير والإنعاش وهو في أوج العطاء إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد.

والدّكتور هيثم شمشيق يبلغ من العمر 44 عاما وهو من خيرة ما أنجبت تونس في ميدان اختصاصه ويعمل بمستشفى فطّومة بورقيبة بالمنستير.
وتقدّم وزير الصحة فوزي مهدي وكافة إطارات وأعوان الوزارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الراحل وإٕلى كافة زملائه بالقطاعين العمومي والخاص .

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.


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