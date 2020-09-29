وفاة طبيب التخدير والإنعاش هيثم شمشيق إثر إصابته بكورونا

فقدت تونس اليوم الثلاثاء، أحد أبرز إطاراتها الطبية الدكتور هيثم شمشيق الأخصائي في طب التخدير والإنعاش وهو في أوج العطاء إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد.
والدّكتور هيثم شمشيق يبلغ من العمر 44 عاما وهو من خيرة ما أنجبت تونس في ميدان اختصاصه ويعمل بمستشفى فطّومة بورقيبة بالمنستير.
وتقدّم وزير الصحة فوزي مهدي وكافة إطارات وأعوان الوزارة بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الراحل وإٕلى كافة زملائه بالقطاعين العمومي والخاص .
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
كلمات البحث :طبيب التخدير;كورونا;هيثم شمشيق;وفاة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.