وفاة طبيب بفيروس كورونا في تونس العاصمة

توفي اليوم السبت 12 سبتمبر 2020، الدكتور سليم غرس الله بعد تدهور صحته جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقد اتصلت عائلة المريض برقم النجدة 190 على الساعة الثالثة صباحا بعد تدهور صحته وتمّ تخصيص فريق عمل لمعالجته على عين المكان في الوقت نفسه حاول الفريق الطبي إيجاد مكان شاغر في القسم المخصص لمرضى كورونا في المستشفيات لكن دون جدوى، فتمّ نقله إلى الاستعجالي أين فارق الحياة.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة و رزق أهله وذويه وكل الأسرة الطبية جميل الصبر و السلوان.

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