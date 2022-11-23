وفاة طفلة بجرثومة « شيغيلا » بمستشفى الأطفال بباب سعدون

أعلن المدير الجهوي للصحة، طارق بن ناصر، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، عن تسجيل حالة وفاة بجرثومة شيغيلا، كانت ضحيتها طفلة وتوفيت منذ يومين بمستشفى الأطفال بباب سعدون، بسبب التأخر في تلقي العلاج.

وأشار بن ناصر إلى أن حالتها الصحية كانت قد شهدت تعكرات بسبب هذه الجرثومة.

وأبرز المتحدّث بأن الفقيدة كانت تُعاني من الحمّى الشديدة والإسهال الحاد وآلام البطن إلى جانب مُخلّفات عصبيّة والتي أدّت مُباشرة إلى وفاتها.

ودعا بن ناصر إلى ضرورة الالتزام بالنظافة وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وخاصة قبل إعداد الأكل وقبل وبعد الأكل، والالتزام بقواعد حفظ الصحة خلال جميع مراحل تداول المواد الغذائية وإعداد الأكل مع الحرص على غسل وتطهير الخضر والغلال.

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