وفاة عريف بالديوانة عند التصدي لمحاولة تهريب

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نابل: وفاة عريف بالديوانة لإصابته بطلق ناري على وجه الخطأ أصيب عريف بالديوانة يوم أمس الأربعاء، بطلق ناري على وجه الخطأ أثناء تنظيف سلاحه الشخصي في ...

القيروان: وفاة عون حرس عقب دهسه من قبل شاحنة تهريب توفي عشية اليوم السبت، عون حرس وطني برتبة عريف أول بعدما دهسته شاحنة تهريب خفيفة محملة ...