وفاة عريف بالديوانة عند التصدي لمحاولة تهريب

اعلنت الإدارة العامة للديوانة اليوم الجمعة، عن وفاة العريف أعلى مجدي الشريف التابع لفرقة الحرس الديواني بالفحص أثناء أداء واجبه المهني عند التصدي لمحاولة تهريب .
ووفقا لما أكده العميد و الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة هيثم زناد فإن سائق سيارة تهريب بالفحص محملة بالسجائر المهربة قام بدهس عون الديوانة الذي لم يتجاوز العقد الرابع من العمر ومتزوج وأب لــ 3 أطفال .
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