وفاة عميد طبّ التخدير والإنعاش الدكتور « محمّد ظاهري »

فقدت الأسرة الطبيّة الوطنيّة اليوم الثلاثاء، أحد أعلامها البارزين الذين ساهموا في تأسيس المدرسة التونسيّة لطبّ التخدير والإنعاش المرحوم الأستاذ العميد طبيب « محمّد ظاهري » الذي كرّس حياته المهنيّة للتكوين في كليّة الطبّ بتونس ولتطوير الصحّة العسكريّة ببلادنا حيث ركّز قسما استشفائيا جامعيا نموذجيا للتخدير والإنعاش بالمستشفى العسكري بتونس وأشرف على إدارة الصحّة العسكريّة.

وتقدّم وزير الصحّة وكافة إطارات وأعوان الوزارة بالتّعازي إلى عائلة الراحل، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه وجميع طلبته وأصدقائه جميل الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

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