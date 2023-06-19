وفاة عون الأمن الذي تعرض للطعن أمام مقر سفارة البرازيل

أكد رئيس مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية ظهر اليوم الاثنين، وفاة عون الأمن (33 سنة) الذي تعرّض للطعن، صباح اليوم أمام مقر سفارة البرازيل بالبحيرة.

وكان عون أمن قد تعرض اليوم 19 جوان 2023 أمام سفارة البرازيل بالبحيرة 1 للطعن بآلة حادة من قبل شخص أثناء التحري معه حول أسباب تواجده بمحيط السفارة.

وقد تم القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته على مستوى الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال الأبحاث معه.

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