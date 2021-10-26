وفاة عون حرس وطني أثناء ملاحقة شاحنات تهريب

توفي ظهر اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، أحد أعون الحرس الوطني التابع للفرقة الحدودية بالزكرة بمنطقة بن قردان أثناء أداء واجبه، فيما أصيب زميليه بجروح وتم نقلهما لتلقي الاسعافات وحالتهما مستقرة.

وتتمثل صورة الواقعة في انقلاب السيارة الأمنية التابعة للوحدة المذكورة أثناء ملاحقة 03 شاحنات تهريب، تم نصب كمين لها، ولم يمتثل سائقوها لإشارات الوقوف.

كما سُجّل انقلاب إحدى الشاحنات التي كانت محملة بكمية من السجائر المهربة وتحصّن راكبوها بالفرار، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

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