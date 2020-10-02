وفاة عون صحة بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت جراء إصابته بكورونا

توفي اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، عون الصحة بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت كمال بن عبد الله بعد صراع مع مرض كوفيد 19.

ونعت الادارة الجهوية للصحة ببنزرت الراحل، كما تقدمت اطارات و أعوان الادارة الجهوية للصحة ببنزرت و على رأسهم المدير الجهوي للصحة جمال الدين السعيداني الى عائلة الفقيد و الى كل العائلة الصحية بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت بالتعازي والمواساة لعائلته راجين من الله أن يتغمده بواسع رحمته و يرزقه فراديس جنانه.

والمتوفى هو أصيل مدينة بنزرت ويبلغ عمره 52 عاما تلقى العدوى خارج المستشفى عندما كان في عطلته السنوية وقضى أسبوعين بقسم كوفيد – 19 قبل وفاته، وفق ما أعلنه مدير المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت خالد الحاجي.

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