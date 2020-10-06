وفاة قائد الطائرة العسكرية التي سقطت برمادة

أدى سقوط طائرة عسكرية من نوع F5 تابعة لوزارة الدفاع الوطني عندما كانت تقوم صباح اليوم الثلاثاء، بمهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة، إلى وفاة قائدها.
وأكدت وزارة الدفاع أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث، فيما تكفل القضاء العسكري بفتح بحث تحقيقي في الغرض.
وتقدمت وزارة الدفاع الوطني بالتعزية والمواساة إلى عائلة العسكري، سائلة الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.
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