وفاة قائد الطائرة العسكرية التي سقطت برمادة

اقرأ المزيد ...

الدفاع الروسية تؤكد وفاة جميع ركاب الطائرة المنكوبة اكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد،في بيان، وفاة جميع ركاب الطائرة الروسية التي سقطت ...

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية الليبية أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة ...

قاضي التحقيق العسكري يواصل الأبحاث مع قائد الطائرة العسكرية الليبية أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أًصدرته اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق العسكري، يواصل م ...

تطاوين: الشاهد يتفقد القوات العسكرية الحدوديّة برمادة تحول رئيس الحكومة "يوسف الشاهد" فجر اليوم الثلاثاء، إلى ولاية تطاوين أين قام بتفقد القوات ...