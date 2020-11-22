وفاة قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي خالد العبروقي بفيروس كورونا

توفي اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020، خالد العبروقي قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي والاقتصادي على اثر صراع مرير مع فيروس كوفيد 19.

وأكدت نقابة القضاة أن جنازۃ القاضي الراحل ستكون غدا بمقبرۃ الجلاز على الساعة 12.

ونعت نقابة القضاة التونسيين الفقيد، متقدّمة بالتعازي إلى القضاة وإلى أسرته تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .

يُشار إلى أن خالد العبروقي هو رابع قاض توفي بفيروس كورونا، إلى جانب كل من نورة جراد وعبير صابر وسنية العريضي.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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