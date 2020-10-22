وفاة كاتبة تصرّف للصحّة العموميّة بشارل نيكول متأثرة بإصابتها بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بيان نعي اليوم الخميس، عن وفاة « آمال الأشهب » كاتب تصرّف للصحّة العموميّة بمستشفى شارل نيكول، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وهي تؤدي واجبها المهني.

وتقدّم وزير الصحة فوزي مهدي بإسمه ونيابة عن الأسرة الصحية الوطنية إلى عائلة الفقيدة وإلى كافة أعوان وإطارات مستشفى شارل نيكول ووزارة الصحة بالتعازي والمواساة، راجيا من الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فراديس جنانه وأن يرزق أهلها وذويها وزملاءها وأصدقاءها جميل الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

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