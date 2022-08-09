وفاة لاعبة كرة اليد بالجمعية النسائية بالمهدية إبتهال سلطانة

اخر تحديث : 09/08/2022
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

إبتهال سلطانة

فارقت لاعبة كرة اليد بالجمعية النسائية بالمهدية إبتهال سلطانة إبنة المسير السابق لمكارم المهدية فتحي سلطانة يوم أمس الاثنين، الحياة إثر حادث مرور تعرضت له.
ونعت وزارة الشباب والرياضة الفقيدة، متقدمة إلى عائلة الفقيدة ولأسرة كرة اليد في هذا المصاب الجلل بالتعازي وراجية من الله أن يتغمدها بواسع رحمته و يرزق أهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان.


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