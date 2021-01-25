وفاة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمجلس نواب الشعب

توفي يوم أمس الأحد، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمجلس نواب الشعب حاتم البياوي إثر سكتة قلبية.

وينتظم موكب دفن الفقيد اليوم الاثنين 24 جانفي 2021، بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر، انطلاقا من محل سكناه بحي الصحفيين بحي الغزالة، الى جامع الغزالة، الى مقبرة سيدي عمر برواد.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه وكل الأسرة البرلمانية جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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