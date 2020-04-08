وفاة مراد الطرابلسي صهر الرئيس السابق

أكد سفيان مزغيش الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وفاة مراد الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على الساعة الرابعة والنصف مساء في مستشفى شارنيكول بالعاصمة على اثر تدهور حالته الصحية.

وأشار المتحدث إلى أن مراد الطرابلسي كان يُعاني من عديد الأمراض المزمنة ويحظى بإحاطة دقيقة من طرف الإطار الطبي بالمستشفى منذ نقله إليه يوم 27 مارس المنقضي، مؤكدا أن وفاته جاءت نتيجة سكتة قلبية.

وقال المتحدث إن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بإخضاع جثة الطرابلسي للطب الشرعي كما هو معمول به.

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