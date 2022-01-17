وفاة مسترابة لنقيب بالحرس: فتح تحقيق في تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار

أعلنت وداد بومعيزة الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الاثنين، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة أذن بفتح بحث تحقيقي في تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار والترصد طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية مقتل عون حرس وطني بسلك المرور.

وبينت بومعيزة بأن البحث فُتح مبدئيا في انتظار وصول تقرير الطب الشرعي الذي سيُثبت إن كانت الوفاة بفعل فاعل أو محض عملية انتحار .

يُشار إلى أنه عُثر على جثة نقيب بالحرس الوطني في بداية الأربعينات من عمره مربوطة بحبل الى سقف احدى غرف منزله بجهة بئر بورقبة.

من جهته، اعتبر الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الامن الداخلي معز الدبابي في تصريح لإذاعة شمس أف أم، أن وفاة الرقيب بالحرس الوطني محسن العديلي هي عملية اغتيال وتصفية، موضحا بأن الفقيد تعرض للهرسلة والتهديد قبل وفاته الى جانب فقدان سلاحه قبل أيام قليلة.

جدير بالذكر بأنه تم تكوين هيئة محامين للدفاع عن المرحوم وكشف حقيقة وفاته.

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