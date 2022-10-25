وفاة مفتي الجمهورية عثمان البطيخ

توفي فجر اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، مفتي الجمهورية عثمان بطيخ بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

وسينتظم موكب التأبين في جامع أنس بن مالك عصر اليوم.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

والراحل من مواليد 17 أفريل 1941 بتونس العاصمة، وقد درس في المدرسة العليا للقانون بتونس وقبل ذلك زاول تعليمه الثانوي بمعهد الزيتونة.

وتحصّل الراحل على الإجازة في الحقوق عام1967 وعلى الإجازة من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، وله دكتوراه مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراه دولة من الجامعة الزيتونية.

وشغل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2006.

ثمّ تولّى منصب مفتي الجمهورية التونسية وذلك من شهر نوفمبر 2008 الى غاية جويلية2013 ليتمّ تعويضه بالوزير السابق حمدة سعيد ثم أعاد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تعيينه مفتيا في جانفي 2016 .

كلمات البحث :عثمان البطيخ;مفتي الجمهورية;وفاة