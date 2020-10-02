وفاة ممرضة بفيروس كورونا في جندوبة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة عن تسجيل أول حالة وفاة من الجيش الأبيض بفيروس كورونا وهي الممرضة سندس الغزواني .

وتقدمت الادارة الجهوية للصحة بالجهة بالتعازي إلى عائلة الفقيدة، داعية الله أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فراديس جنانه وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

و كانت سندس الغزواني تزاول عملها بالمستشفى المحلي بفرنانة أين تلقت العدوى.

وأعلنت بلدية فرنانة مساء أمس الخميس، أن مصالحها تولت دفن الممرضة المصابة بفيروس كورونا و ذلك بمقبرة الشهيدي بواد غريب بحضور أفراد من عائلتها و باحترام كامل للبروتوكول الصحي المعمول به لدفن الموتى المصابين بهذا الفيروس.

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