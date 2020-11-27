وفاة ممرض بالمستشفى العسكري جراء إصابته بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا بولاية منوبة، اليوم إلى 146 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة اليوم.

وتتعلق حالة الوفاة الأولى جديدة بممرض يبلغ من العمر 53 سنة، أصيل طبربة، توفي اليوم بالمستشفى العسكري، مقر عمله، بعد إخضاعه سابقا لاختبار الكوفيد ـ19 الذي وردت نتيجته إيجابية.

كما سجلت معتمدية وادي الليل حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 72 سنة، توفيت أمس بمستشفى الرابطة، ووردت نتيجة اختبار الكوفيد الخاص بها إيجابية.

وقد قام أعوان الدفن ببلديتي وادي الليل وطبربة بجميع ترتيبات جلب جثماني الضحيتين ودفنهما، وفق البروتوكل الصحي المعمول به.

يذكر أن ولاية منوبة سجلت 146 حالة وفاة من بينها حالة وفاة بفرنسا، وذلك من جملة 2002 حالة منذ بداية الجائحة، منها 1151 حالة شفاء و708 حالة لاتزال حاملة للفيروس.

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