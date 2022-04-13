وفاة مواطن صدمه ميترو في محطة باب سعدون

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن وقوع حادث في مستوى محطة باب سعدون صبيحة اليوم 13 أفريل 2022 على الساعة التاسعة و35 دق أسفر عن وفاة مواطن قبل بلوغه المستشفى.

وتتمثل صورة الحادث حسب المعطيات الأوّلية في صعود الهالك على الواصل (coupleur) الذي يربط بين عربتي مترو الخط رقم 4 للمرور إلى الرصيف المقابل في نفس الوقت الذي انطلق فيه المترو في اتجاه وسط العاصمة. وهو ما أدّى إلى سقوط الهالك تحت العربة الثانية للمترو وإصابته إصابة بليغة فارق على إثرها الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

وتقدّمت شركة « نقل تونس » بالتعازي إلى عائلة الفقيد، داعية إلى ضرورة تفادي الصعود على الواصل أو التشبث بجوانب العربات التي غالبا ما تؤدّي إلى حوادث خطيرة وقاتلة .

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