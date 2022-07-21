وفاة وزير النقل الأسبق شهاب بن أحمد

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شهاب بن أحمد : إمضاء إتفاقية إحداث خط للسكة الحديدية المغاربية أفاد وزير النقل "شهاب بن أحمد" لإذاعة اكسبراس اف ام اليوم الجمعة ، بأن وزارة النقل أمضت ات ...

وزير النقل: 1400 مليار قيمة العجز في قطاع النقل قال وزير النقل "شهاب بن أحمد" ،مؤخرا، في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة، أن 1400 مليون دينار هي ...

وزير النقل: الدولة ستمنح الخطوط التونسية 52 مليون دينار لتغطية تسريح 1700 موظف كشف وزير النقل "شهاب بن أحمد" لصحيفة المغرب في عددها الصادر أمس الثلاثاء أن 1700 موظف الذين تع ...

وزير النقل: الزيادة في تعريفة النقل العمومي ستكون قبل العودة المدرسية كشف وزير النقل "شهاب بن أحمد" خلال ندوة مغاربية حول الاقتصاد اللوجستي عقدت صباح اليوم الاثنين ...