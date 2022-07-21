وفاة وزير النقل الأسبق شهاب بن أحمد

توفي مساء اليوم الخميس، شهاب بن أحمد وزير النقل الاسبق و المستشار بالإدارة العامة لشركة الخطوط التونسية.
وقد نعت وزارة النقل وشركة الخطوط التونسية الفقيد.
يُشار إلى أن الفقيد يبلغ من العمر 56 عاما وقد تقلّد مهمة وزير النقل في حكومة التكنوقراط لسنة 2014 وشغل مهمة مدير عام مركز النهوض بالصادرات.
تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان
إنا لله وإنا اليه راجعون
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