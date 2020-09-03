وفاة و7 إصابات محلية جديدة بكورونا في القيروان

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان اليوم الخميس، أنه وبتاريخ 02 سبتمبر 2020 تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وهي حالات عدوى محلية بمدينة القيروان وذلك بعد ان وردت عليهم نتائج 107 عينة.

كما تم تسجيل حالة وفاة بمعتمدية الوسلاتية لامرأة اتضح أنها حاملة للفيروس.

وقد أصبح عدد الاصابات المسجلة منذ تاريخ 31 جويلية 2020 الى حد اليوم في حدود 153 اصابة ( 10 اصابات وافدة و 143 حالة عدوى محلية).

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