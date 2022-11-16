وفاة و97 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

اخر تحديث : 16/11/2022

كورونا تونس

أعلنت وزارة الصحة أنه تم خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 نوفمبر الجاري، تسجيل حالة وفاة و 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 2178 عملية تحليل مخبري بنسبة 4.45 بالمائة من التحاليل الإيجابية ليرتفع بذلك العدد الجملي للتحاليل الإيجابية الى قرابة 1 مليون و146800 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم خلال ذات الفترة تسجيل تعافي 96 مصابا بفيروس كورونا ليبلغ العدد الجملي للمتعافين منذ ظهور الجائحة الى قرابة 4 ملايين و972 ألفا.

هذا و لم يتجاوز عدد المرضى الخاضعين لتلقي العلاج بالمؤسسات الصحية 8 مصابين بكورونا.


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