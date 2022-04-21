وفاة يونس الشتالي الرئيس الأسبق للجنة الوطنية الأولمبية

فقدت الساحة الرياضية اليوم الخميس، أحد رواد التسيير الرياضي في تونس يونس الشتالي الرئيس الأسبق للجنة الوطنية الأولمبية التونسية والجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة التونسية لألعاب القوى.

كرّس الفقيد حياته في خدمة الرياضة طيلة 68 سنة، وبدأ مسيرته كعداء ثم كلاعب كرة قدم بالنجم الساحلي ثم بالمنتخب الوطني .

تدرج الفقيد في التسيير الرياضي سواء في مهنته العسكرية أو صلب جامعة كرة القدم أو صلب جامعة ألعاب القوى، وتولى رئاسة الجنة الوطنية الأولمبية طيلة سنتين وغادر التسيير الرياضي في مارس 2013 وقضى 10 سنوات على رأس الرياضة العسكرية و7 سنوات في كرة القدم و13 سنة في رياضة العدو و6 سنوات كنائب رئيس جامعة العاب القوي وسنة رئيس جامعة كرة القدم و7 سنوات في الكنفدرالية الإفريقية لألعاب القوى.

تحصل الراحل على جميع الأوسمة الرياضية في العالم وبفضله أمكن للجامعة التونسية للتايكواندو من الحصول على قاعة رياضية خاصة بها.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.

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