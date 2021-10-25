وفاة 3 أشخاص جراء السيول وإزاحة 38 وسيلة نقل من مجاري الأودية والطرقات

أكد المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة تتراوح الأعمار بين 20 و27 سنة جرفتهم مياه السيول على مستوى واد القنطاف بجبل بولحناش من معتمدية تالة مع انتشال جثة شاب ثالث عشية أمس يبلغ من العمر 24 عاما جرفته المياه على مستوى منطقة برج شاكير بضواحي العاصمة.

كما تم إجلاء وإنقاذ 4 أشخاص على مستوى منطقة المناصرية التابعة لمعتمدي البطان من ولاية منوبة، كذلك بوادي الحمار على مستوى مجاز الباب تم إنقاذ 4 أشخاص علقوا بسيارتهم جراء الفيضانات وارتفاع منسوب المياه.

كما تمّت إزاحة 38 وسيلة نقل من مجاري الأودية والطرقات، من بينها 4 سيارات في نفق باب سويقة بالعاصمة كانت مغمورة كليا بالمياه، بمساعدة فريق الغوص التابع للحماية المدنية.

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