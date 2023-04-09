وفاة 3 أطفال اختناقا بالغاز: وزارة الأسرة تأذن بالتعهّد النفسي بالوالدين



أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه على إثر الحادثة الأليمة التي جدّت نهار اليوم بمنطقة وادي الليل وذهب ضحيّتها 3 أطفال قصّر تبلغ أعمارهم 7 و 8 و 11 سنة وافتهم المنيّة اختناقا بالغاز، كلفت الوزيرة المندوبيّة الجهوية للوزارة بولاية منوبة بالتعهّد النفسي الفوري بالوالدين ومتابعتهما الاجتماعية عن قرب إثر هذا المصاب الجلل.

دعت الوزارة كافة الأولياء والقائمين على تنشئة الأطفال القصّر إلى أخذ الاحتياطات الضروريّة واحترام معايير السلامة اللازمة لحماية الأطفال من مخاطر تسربات الغاز وما ينجر عن هذا الخطر القاتل من حوادث أليمة وتهديدات مباشرة لحياة الأطفال ولسلامتهم الجسديّة.