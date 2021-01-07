وفاد أحد المصابين في حادثة إطلاق نار بالمكنين

توفي ليلة البارحة، الشاب حمزة السويح في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلول اثر تعكر حالته الصحية جراء إصابته بطلق ناري من طرف عون أمن ليلة رأس السنة في مدينة المكنين من ولاية المنستير.

وتعود أطوار الحادثة إلى أن عون أمن أطلق النار ليلة رأس السنة الميلادية على شابين رفضا الامتثال إلى إشارة التوقف و خرقا حظر التجول بعد الساعة الثامنة مساء، وأصيب أحدهما على مستوى الكتف فيما أصيب الثاني على مستوى الرقبة وقد خضع إلى عمليتين جراحتين إلا أنه فارق الحياة.

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