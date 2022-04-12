وفد بالبرلمان الأوروبي يُؤكّد لبودن استعداده لوضع خبرته لمساعدة تونس

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء الاثنين 11 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس ماركوس كورنارو.

واستعرضت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الاستحقاقات السياسية القادمة من اجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس عبر الاستفتاء على الدستور واجراء انتخابات تشريعية مؤكدة على التمشي التشاركي الذي اعتمد منذ الاعلان عن خارطة الطريق الذي انطلق بالاستشارة الوطنية واللقاءات مع المنظمات الوطنية ليشمل لاحقا كل ممثلي المجتمع المدني.

من جهته، عبر الوفد الأوروبي عن اعتزازه بالعلاقات المميزة التي تجمع بلادنا بالاتحاد الأوروبي، مؤكدا وقوفه ومساندته لبلادنا في مسارها الاصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية، ومشددا على ضرورة احترام مبادئ التشاركية والتعددية والتمثيلية في بقية مراحل خارطة الطريق، مؤكدا على اهمية انجاح التجربة التونسية واستعداده لوضع خبرته وتجربته لمساعدة تونس على اتمام استحقاقاتها السياسية في افضل الظروف.

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