وفد بعثة الملاحظين من الغرفة المدنية لروسيا يحل بتونس

استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر رفقة نائبه ماهر الجديدي و أعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري و محمود الواعر و محمد نوفل الفريخة هذا اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات وفد بعثة الملاحظين من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية الذي يؤدي زيارة هي الأولى من نوعها إلى تونس بدعوة من الهيئة بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022.

ورحب رئيس الهيئة بالوفد الضيف، مشيدا بالعلاقات المميزة التى تجمع بين البلدين تونس و روسيا.

كما قدم بوعسكر للوفد الضيف بسطة عن القانون الانتخابي الجديد و الاستعدادات التى قامت بها الهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي الهام.

من جانبه ثمن رئيس الوفد الروسي التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي معربا عن رغبة الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية ارساء علاقات تعاون مع الهيئة و تبادل الخبرات متمنيا كل النجاح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم 17 ديسمبر 2022.

وتم الاتفاق على برمجة لقاءات ثنائية في المستقبل القريب تمهيدا لتوقيع اتفاقية شراكة و تعاون بين الهيئة و الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية.

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