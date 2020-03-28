وفد حكومي يحضر عبر تقنية التواصل اجتماع لجنة النظام الداخلي بالبرلمان

حضر وفد حكومي متكون من وزراء العدل والصحة و المالية والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ووزارة العلاقة مع البرلمان عبر تقنية التواصل عن بعد اليوم السبت 28 مارس 2020، من مقر رئاسة الحكومة بالقصبة أشغال جلسة لجنة النظام الداخلي والحصانة المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب.

وخُصصت الجلسة لتقديم مشروع القانون عدد 30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار المراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور والذي أحالته الحكومة على البرلمان في إطار تسهيل اجراءات مجابهة أزمة الكورونا وتسريع تنفيذ القرارات الرامية إلى الحد من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.

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