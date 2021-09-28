وفد عسكري رفيع المستوى يلتقي بآمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا

اخر تحديث : 28/09/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تونس و أمريكا

التقى ظهر اليوم الثلاثاء، وفد عسكري رفيع المستوى بالقاعة الشرفية لمطار العوينة العسكري بآمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال Stephen J.Townsend. ويأتي هذا اللّقاء خلال توقفه بتونس قادما من ليبيا.
وتمحورت المقابلة حول مزيد دعم التعاون بين البلدين في ميادين التكوين وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعم القدرات العمليّاتيّة للمؤسسة العسكرية في مجالات العمليّات والتدريب والاستعلام والتمارين المشتركة، إضافة إلى استعراض الوضع الأمني الإقليمي.


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