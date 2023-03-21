وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي يُعبر عن استعداده لمواصلة دعم التعاون مع تونس

التقى رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية رفيق بن إبراهيم بعد ظهر اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 بمقر الوزارة، بوفد رفيع المستوى عن المفوضية الأوروبية الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس يترأسه Gert Jan Koopman المدير العام للإدارة العامة للجوار وسياسة التوسع و Johannes Luchner المدير العام المساعد للإدارة العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبي وذلك بحضور كل من Marcus Cornaro سفير الاتحاد الأوروبي بتونس والوفد المرافق له و خليل عباس مستشار الوزير و محمد المنصوري المدير العام لديوان التونسيين بالخارج و أحلام الهمامي المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة والسّيدة فريال غراب المديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية و محمد كباو عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعي.

وتمّ خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون التونسي الأوروبي وسبل مزيد دعمه لا سيما في مجال الهجرة.

وثمّن رفيق بن إبراهيم رئيس الديوان بالمناسبة متانة العلاقات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الأوروبي والدعم المتواصل لتونس فى تنفيذ مسارها الإصلاحي والتنموي، مبينا أهمية مواصلة هذا التعاون لا سيما في مجالي الهجرة والتنمية.

ومن جهته، عبّر وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي عن الاستعداد لمواصلة دعم آفاق التعاون المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي.

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