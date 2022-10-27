وفد من اتّحاد الصناعة يشارك بأبيدجان في ملتقى المؤسسات الفرنكوفونية

يشارك وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يقوده سمير ماجول رئيس الاتحاد من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري، بأبيدجان في ملتقى المؤسسات الفرنكوفونية وفي اجتماعات تحالف منظمات أصحاب العمل الفرنكوفونية Alliance des Patronats Francophones .

وقد شارك سمير ماجول وهشام اللومي نائب رئيس الاتحاد مساء يوم الأربعاء 26 أكتوبر في الجلسة العامة العادية لتحالف منظمات أصحاب العمل الفرنكوفونية التي نظرت بالخصوص في نشاط التحالف في الفترة المنقضية وفي برنامج عمله للفترة القادمة كما استعرض المشاركون تقدم عمل اللجان السبع التي بعثها التحاف وتهتم بجملة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، قدم هشام اللومي عرضا عن الاستعدادات الجارية لعقد الملتقى الاقتصادي الفرنكفوني الذي سينظمه الاتحاد يومي 20 و21 نوفمبر القادم بجربة تحت شعار « من اجل تحقيق نمو مشترك في الفضاء المتوسطي » على هامش القمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس.

من جهة أخرى، شارك سمير ماجول في اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء Patrick ACHI الوزير الأول رؤساء الوفود المشاركين في هذا الملتقى.

وتنطلق أشغال ملتقى المؤسسات الفرنكوفونية اليوم الخميس وتتواصل غدا، وتناقش جملة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية من بينها مستقبل الفرنكوفونية الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومرافقة المؤسسات الفتية والتكوين والشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية للمؤسسة والتمويل وستكون لبعض أعضاء الوفد التونسي مداخلات في عدد من ورشات عمل الملتقى.

وتجدر الإشارة أن تحالف منظمات أصحاب العمل الفرنكوفونية تم بعثه يوم 29 مارس 2022 بتونس و يجمع 27 منظمة أعراف بالبلدان الفرنكوفونية.

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