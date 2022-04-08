وفد من البرلمان الأوروبي يزور تونس الأسبوع المقبل

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أنّ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي سيقومون بزيارة إلى تونس الأسبوع المقبل، للقيام بمشاورات حول مسارها نحو « الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي ».

وأضافت البعثة أنّ الزيارة ستمتدّ من 11 إلى 13 أفريل الجاري، وسيلتقي خلالها وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي بالرئيس التونسي وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في « عملية الإصلاحات السياسية ».

وتابعت البعثة أنّ مايكل جالر سيرأس الوفد، مع عضوية كل من خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا) وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر) وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).

وأوضحت البعثة أنّ أعضاء البرلمان الأوروبي سيسعون إلى إعادة التّأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل، واحترام سيادة القانون، والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، لا سيّما مبدأ الفصل بين السلطات.

وسيُتيح الوفد المخصص الفرصة للتحاور مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022، كما سيولي الوفد اهتماماً خاصاً للوضع الاقتصادي في تونس.

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