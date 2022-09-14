وفد من رجال أعمال ألمان يزور تونس لاستكشاف فرص الاستثمار

مثلت آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية الألمانية التونسية محور لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي مساء الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، بمقر الوزارة بوفد من رجال أعمال من الجامعة الألمانية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يؤدون زيارة عمل إلى تونس من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري وذلك بحضور ممثلين عن الغرفة الألمانية التونسية للتجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وعدد من الإطارات العليا للوزارة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار رغبة الجامعة الألمانية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في التباحث حول مجالات التعاون واستكشاف فرص الاستثمار مع تونس في مختلف المجالات سيما الصناعة الذكية industrie 4.0 والشراكة الرقمية والتنقل الكهربائي والنجاعة الطاقية وقطاع مكونات السيارات والبنية التحتية الذكية والخدمات المتصلة بالصناعة والطاقات المتجددة وغيرها.

وثمنت الوزيرة جهود الجانب الألماني في مرافقة تونس وتقديم الإحاطة الفنية للصناعيين في مختلف المجالات الواعدة ودعت إلى المشاركة في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2035 ومرافقة المؤسسات على الانخراط في المنظومة البيئية للقطاع الصناعي والتقليص من انبعاث الكربون والغازات الدفيئة.

هذا وذكرت الوزيرة بعدة برامج تشرف عليها الوزارة لاستقطاب الاستثمار على غرار قطاع صناعة السيارات ومكوناتها مشيرة أنه تم مؤخرا إمضاء ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027 مما سيسمح لمزيد استقطاب الاستثمارات خصوصا في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية.

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