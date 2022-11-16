وفد وزاري تونسي رفيع المستوى في ليبيا

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش صباح اليوم الأربعاء، بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس وفداً وزارياً من الحكومة التونسية ضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير.

وبحثت وزيرة الخارجية الليبية خلال الاجتماع الموسع علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وفي كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحضور وزراء النفط والغاز والاقتصاد والتجارة، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

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