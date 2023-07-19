وفد وزاري يستقبل الرياضيين المتوجين في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم ببباريس

حلّ مساء الثلاثاء 18 جويلية 2023، بمطار تونس قرطاج الدولي وفد المنتخب الوطني التونسي لألعاب القوى لذوي الهمم عائدا من العاصمة الفرنسية باريس بعد مشاركته المشرفة في بطولة العالم باريس 2023 حيث كان في استقبالهم كل من وزراء الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والنقل كمال دقيش ومالك الزاهي وربيع المجيدي وبحضور المكلف بتسيير الإدارة العامة للرياضة ماهر مريح.

وتوجه الوفد الوزاري بالتهاني لعناصرنا الوطنية وابطال تونس من ذوي الهمم برئاسة رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية محمد المزوغي ورئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين شمس الدين القمودي، لما حققوه من نتائج متميزة وتشريفهم الراية الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية التي احتضن منافساتها ملعب تشارليتي بباريس من 08 إلى 17 جويلية بمشاركة 1237 رياضيا ورياضية يمثلون 107 دولة.

وقد حلت تونس بانتهاء بطولة العالم لذوي الهمم باريس 2023 في المرتبة السابعة باجمالي 12 ميدالية (07 ذهبية و01 فضية و04 برنزية) فيما آلت صدارة الترتيب للصين وحلّت البرازيل في المرتبة الثانية .

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