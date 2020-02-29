وفد وزاري يُعاين إجراءات التوقي من فيروس كورونا بمطار قرطاج

أدى وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستية انور معروف رفقة وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير الداخلية هشام المشيشي اليوم السبت، زيارة تفقد الى مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك على اثر المجلس الوزاري المضيق الذي اشرف عليه صباح اليوم رئيس الحكومة السيد الياس الفخفاخ.

وتولى الوزراء معاينة مدى جاهزية المطار للتوقي من فيروس » كورونا » بما يحول دون تسربه الى بلادنا، حيث اطلعوا عن كثب على كيفية تشغيل الات قياس الحرارة وعلى اجراءات الوقاية المتخذة للغرض حماية للتونسيين العائدين من الخارج وكافة الوافدين على بلادنا.

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