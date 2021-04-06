وفيات كورونا تتخطى الـ9 آلاف و1664 شخصا يُقيمون بالمستشفيات

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في تونس إلى حدود يوم 5 أفريل 2021، حتى الساعة الـ11 ليلا، إلى 9039 شخصا، وذلك بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

كما يتمّ حاليا التكفل بـ 1664 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 374 بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، و115 تحت التنفس الاصطناعي.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1866 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 6665 تحليلا مخبريا ليرتفع العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 263243 شخصا.

كلمات البحث :كورونا;مستشفيات;وفيات