وفيات كورونا في تونس تتجاوز عتبة الـ 12 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 18 ماي 2021، تسجيل 61 حالة وفاة جديدة ما يرفع العدد الجملي للحالات المُبلّغ عنها إلى 12032 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1397 حالة إصابة جديدة من جملة 5792 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 329925 شخصا.

كما ارتفعت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 24.12 بالمائة.

وتم في التاريخ ذاته، تسجيل 1233 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 291515 شخصا.

كلمات البحث :تونس;كورونا;وفيات